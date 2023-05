Rezension Emotionale Künstliche Intelligenz: Ein neues Verhältnis von Mensch und Maschine

KI kann uns Arbeit abnehmen und viele Dinge erleichtern. Doch die Expertin Kenza Ait Si Abbou spricht in ihrem Buch über eine andere Seite der Künstlichen Intelligenz – die emotionale.

Welche Rolle nimmt der Mensch im Verhältnis mit Maschinen ein und wie bewahrt er dabei seine Selbstbestimmung? (Foto: dpa) Roboter

Düsseldorf Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Welt – darüber sind sich Wissenschaftlerinnen, Unternehmenslenker und Politiker zunehmend einig. Entsprechend gibt es eine Vielzahl von Büchern zum Thema. Viele ähneln einer Technikanleitung oder beschreiben eine Vision dessen, wie die Menschen in Zukunft zusammenleben und arbeiten werden. Da kommt das Buch „Menschenversteher – Wie Emotionale Künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert“ der deutsch-marokkanischen Ingenieurin und KI-Expertin Kenza Ait Si Abbou gerade recht.

Die Autorin wuchs in Marokko auf, studierte Elektrotechnik und Telekommunikation in Spanien und Berlin, arbeitete als KI-Expertin zunächst bei der Deutschen Telekom und jetzt bei IBM Deutschland. Sie setzt sich für Technologieoffenheit an Schulen und die Förderung von Frauen in Technikberufen ein.

Ihr erstes, 2020 veröffentlichtes Buch „Keine Panik, ist nur Technik“ wurde zum „Spiegel“-Bestseller. Nun widmet sie sich also konkret der Künstlichen Intelligenz.