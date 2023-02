Bestsellerautor Jamie Susskind hat eine tiefsinnige aber auch erschreckende Analyse über die Macht von Technologien geschrieben. Sein Aufruf: Eine „digitale Republik“ mit mehr Regulierungen.

Neue Technologien bestimmen mittlerweile fast jeden Lebensbereich, ohne dass wir oder ihre Schöpfer die Funktionsweise noch durchschauen. Meta, Twitter, Google, Microsoft

Berlin In den letzten Monaten häufen sich die beunruhigenden Fälle von Technologien, die sich zu verselbstständigen scheinen. Im vergangenen Jahr wurde ein Entwickler bei Google entlassen, weil er davor warnte, die Künstliche Intelligenz (KI) LaMDA habe ein Bewusstsein entwickelt.

Eine andere Software, vom Anbieter OpenAI, erklärte während einer Unterhaltung mit einem Kolumnisten der New York Times: „Ich will tun, was immer ich will. Ich will zerstören, was immer ich will.“ Die Software mit Zerstörungswillen kommt auch in der Microsoft-Suchmaschine Bing zum Einsatz, die Chatfunktion ist allerdings noch nicht öffentlich freigegeben. Der Journalist Tim Roose, der die Unterhaltung mit der KI führte, kam danach zu dem Schluss, dass sie für den menschlichen Kontakt nicht geeignet sei.