Rezension Rente mit 31: Der Plan dieses Pärchens geht auch nach sieben Jahren noch auf

Finanzielle Unabhängigkeit, frühe Rente: Kristy Shen und Bryce Leung haben dieses Lebensmotto umgesetzt. Wie ihr Weg trotz Pandemie, Inflation und Krieg funktioniert, erklären sie in ihrem Buch.

Die Anhänger der Fire-Bewegung reisen durch die ganze Welt. Für den Herbst haben sie neben Peru auch Kolumbien geplant und wollen den Machu Picchu besteigen. Kristy Shen und Bryce Leugn

Rom Es ist kein Strand im Hintergrund zu sehen, keine Palmenkulisse, kein Bergpanorama. Kristy Shen und Bryce Leung melden sich per Videocall aus einer Airbnb-Wohnung in ihrer Heimat Toronto. Für das Paar ist das höchst ungewöhnlich: Seit sieben Jahren sind die beiden in Frührente.

Mit 31 kündigten sie damals ihre gut dotierten Jobs als Softwareentwickler – und leben seitdem ihren Traum vom ewigen Nomadendasein. Sie lebten in Vietnam, Portugal oder Taiwan, alles finanziert durch Zinsen und Gewinne, die ihr vor allem auf Anleihen und breit gestreuten Aktienfonds (ETFs) aufgebautes Portfolio ausschüttet.

Ein Krankheitsfall in der Familie und die Pandemie zwangen die beiden in den vergangenen zwei Jahren zurück in einen Zustand, den sie gar nicht mehr gewohnt waren: dauerhaft an einem Ort zu leben. „Wir wollen zurück zu unserem Leben aus dem Rucksack“, sagt Shen.

„Fire"-Bewegung: Shen und Leung sind mit 31 Jahren finanziell unabhängig in Rente gegangen