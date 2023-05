Handelsblatt Disrupt Alexander Sixt über die Zukunft der Mobilität, große US-Pläne und seine eigene Vergänglichkeit

Düsseldorf Die Geschichte des Mobilitätsunternehmens ist eine Geschichte des Wandels. Seit 1912 hat sich Sixt auch immer wieder neu erfunden. In der neuen Ausgabe des Podcasts Handelsblatt Disrupt spricht der Unternehmer Alexander Sixt ganz offen über diesen Wandel – aber auch über die Verantwortung, ein so großes Unternehmen zu führen. Außerdem verrät er, wie sein Verhältnis zu seinem Co-CEO und Bruder Konstantin ist und wie die Expansionspläne in den USA aussehen, er äußert sich zu seinem umstrittenen Deal mit dem chinesischen Elektroautohersteller BYD und zu der Frage, warum er sich jeden Morgen seine eigene Vergänglichkeit bewusst macht.

Im Interview mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes spricht Sixt auch über seine größte unternehmerische Herausforderung: „Die Einfachheit in diesem komplexen Produktangebot wieder herzustellen, die Dinge einfacher lebbar, verständlicher zu machen, das ist eine der Hauptaufgaben, vor der wir stehen.“ Denn auch das sei ein Problem von Transformationen, dass die Dinge immer komplexer würden.

Zudem findet er recht klare Worte zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Deutschland versinke „in einem regulatorischen Sumpf“. Speziell beim Umbau des Mobilitätssystems kritisiert er die fehlende Strategie.

Sixt zeigt in dem Interview auch, wie intensiv er sich schon mit Künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt hat – und verrät, was er ChatGPT als erstes gefragt hat.

