Wall Street mit Markus Koch Widerstandsfähige Ergebnisse. Einzelhandel durch Walmart und Shopify getroffen.

Börsenexperte Markus Koch über die aktuelle Lage an der Wall Street.

Düsseldorf Belastet durch die Ertragswarnung von Walmart, sind die Futures an der Wall Street vorbörslich schwächer. Außerdem soll Shopify planen bis zu 10 Prozent der Belegschaft zu entlassen. „Der Einzelhandel insgesamt eher schwach also“, schätzt Börsenexperte Markus Koch ein.

Die Widerstandsfähigkeit von Corporte America ist ansonsten aber wirklich beeindruckend, die Ergebnisse im Bereich der Aerospace robust und Verbrauchsgüter mit sehr soliden Ergebnissen. Trotzdem wartet die Wall Street die Fed-Sitzung am kommenden Mittwoch ab. Was man unter anderem an der Zurückhaltung und der dünnen Handelsvolumina an der Wall Street sieht.

