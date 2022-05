Investmentfonds Elon Musk und Cathie Wood kritisieren ETF-Trend

Auf Twitter haben sich sich der Tesla-Gründer und die Starinvestorin zur Debatte über passive Investmentfonds geäußert. Ihr Urteil: Der Trend sei zu weit gegangen.

Der Tesla-Gründer beteiligt sich bei der ETF-Diskussion auf Twitter. (Foto: Reuters) Elon Musk

Elon Musk und Cathie Wood diskutierten auf Twitter über die in die in der Technologie-Szene heiß geführte Debatte zu passiven Investmentfonds. Angestoßen wurde die jüngste Debatte auf dem Kurznachrichtendienst durch den Wagniskapitalgeber Marc Andreessen, Mitbegründer des Browsers Netscape in den 1990ern. Dieser kritisierte Fondsmanager wie BlackRock Inc. wegen ihrer Macht, die ihnen die über Indexfonds gehaltenen Stimmrechte bescheren.

Der Tesla Gründer – und demnächst womöglich Twitter Inc-Eigentümer – antwortete auf Andreessens Tweet, der Trend zu passiven Investments sei „zu weit gegangen“. Woods,die lange für die Performance ihrer Tech-Fonds bewundert worden ist, verwies darauf, dass S&P-500-Indexfonds die großen Kursgewinne verpasst haben, die vor Teslas Aufnahme in den US-Leitindex angefallen waren.

„Die Geschichte wird die beschleunigte Verlagerung zu passiven Fonds in den letzten 20 Jahren als eine massive Fehlallokation von Kapital bewerten“, so Wood. Wood ist eine der profiliertesten aktiven Fondsmanagerinnen, hat allerdings ein schwieriges Jahr hinter sich.

