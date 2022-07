Handelsblatt-Musterdepots: Das Dynamik-Depot An der Börse sind Unsicherheit und Pessimismus der Nährboden für eine mögliche Erholung

Viele Anleger haben sich mittlerweile defensiv positioniert. Fondsmanager David Wehner erklärt, warum er an seiner chancenorientierten Positionierung festhält.

An diesem Donnerstag wurde Geschichte geschrieben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zum ersten Mal seit der Finanzkrise die Zinsen erhöht und damit eine Dekade der extremen geldpolitischen Lockerung beendet.

Im vergangenen Oktober beschrieb die EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Auseinandersetzung mit der steigenden Inflation noch als „soul searching“. Übersetzt würde man von einem „Gewissenskampf“ sprechen. Ihre deutsche EZB-Kollegin Isabel Schnabel ließ sich zu der Aussage hinreißen, dass ihr die Inflation Ende des letzten Jahres sogar zu niedrig war. Mittlerweile wurde die EZB von der Realität eingeholt, und das EZB-Direktorium hat den Ernst der Lage erkannt.

Der Kapitalmarkt hat in der Spitze acht Zinserhöhungen durch die EZB vorweggenommen. Das ist gut ablesbar an den Renditen für Bundesanleihen und steigenden Risikoprämien für südeuropäische Staatsanleihen in den vergangenen Monaten.

