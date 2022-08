Handelsblatt-Musterdepots: Das Zukunfts-Depot Gute Zahlen trotz Krisenherden: Diese drei Unternehmen bewähren sich

Einige Firmen schlagen sich in diesem schwierigen makroökonomischen Umfeld gut. Fondsmanagerin Laetitia-Zarah Gerbes stellt drei ihrer Favoriten vor.

Die Strategen (v.l.): Laetitia-Zarah Gerbes (Acatis Investment), Gabriele Hartmann (Perspektive Asset Management) sowie David Wehner (Do Investment). (Foto: privat) Musterdepots

Frankfurt Seit Mitte Juni ist der Optimismus an den Aktienmärkten zurückgekehrt. Auch das Zukunfts-Depot profitiert hiervon. Die gute Gewinnentwicklung der Unternehmen, Bidens Klima- und Sozialpaket sowie Aktienrückkäufe verleihen Aufwind. Zudem erwartet der Markt nicht mehr so starke Zinserhöhungen, weil sich die Inflation abschwächt. Nach Daten vom Juli liegt die US-Inflation aktuell bei 8,5 Prozent, im Juni stand sie noch bei 9,1 Prozent.

Einige Unternehmen schlagen sich in diesem schwierigen makroökonomischen Umfeld gut – trotz der großen Unsicherheit durch den Ukrainekrieg, des sich verschärfenden Taiwankonflikts und der Rezession in den USA. Gute Unternehmen bewähren sich gerade in Krisen. Im Zukunfts-Depot stechen Amphenol, Advanced Micro Devices (AMD) und Amazon positiv hervor. Was die drei Unternehmen verbindet, ist ihre Beziehung zur Cloud.

Amphenol

Beginnen wir mit Amphenol, einem der größten Hersteller von Steckverbindungen für die Elektrik und Elektronik. Drei positive Faktoren spielen Amphenol in die Karten:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen