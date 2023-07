 Anklage: Tottenham-Eigner Joe Lewis wegen Insiderhandels angeklagt

Der Besitzer der Tottenham Hotspur steht in den USA vor Gericht. Dem 86 Jahre alten Joe Lewis wird Insiderhandel vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Lewis „schamlosen Insiderhandel“ vor. (Foto: Reuters) Joe Lewis (links) und Daniel Levy

New York Der Eigentümer von Premier-League-Club Tottenham Hotspur, Joe Lewis, ist in New York angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 86 Jahre alten britischen Milliardär „schamlosen Insiderhandel“ vor.

„Jahrelang hat Lewis seinen Zugang zu den Vorstandsetagen von Unternehmen missbraucht und wiederholt Insiderinformationen an seine romantischen Partner, seine persönlichen Assistenten, seine privaten Piloten und seine Freunde weitergegeben“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams am späten Dienstagabend (Ortszeit) in New York. „Diese Leute haben dann mit den Insiderinformationen gehandelt und Millionen von Dollar an der Börse gemacht“, fügte Williams in einem auf Twitter veröffentlichten Video hinzu.

Lewis' Anwalt wies die Vorwürfe US-Medienberichten zufolge zurück. Die Anklage sei eine „ungeheuerliche Fehleinschätzung“, sagte Anwalt David Zornow den Berichten zufolge. Lewis sei ein „86-jähriger Mann von tadelloser Integrität und außerordentlicher Leistung“. Er sei freiwillig in die USA gekommen, um sich der Anklage zu stellen.

