 Commerzbank: Jetzt steht dem Dax-Aufstieg nichts mehr im Wege

Die zweitgrößte deutsche Privatbank wird wohl Ende Februar für Linde in den Dax nachrücken – dank eines Kniffs. Ein anderer Konzern hat das Nachsehen.

Nun gilt es fast als sicher, dass die Bank in den Dax zurückkehrt. (Foto: dpa) Commerzbank-Tower in Frankfurt

Frankfurt Die Commerzbank dürfte am 27. Februar für den Industriegasekonzern Linde in den Dax nachrücken. Dass dies so kommen könnte, war noch in der vergangenen Woche unklar. Am Montag bestätigte aber ein Sprecher der Deutschen Börse dem Handelsblatt, dass die Commerzbank das letzte noch offene Kriterium – zwei aufeinanderfolgende Jahre mit operativem Gewinn – erfülle. Das Nachsehen hat der Rüstungskonzern Rheinmetall, der ebenfalls lange als Aufstiegskandidat gehandelt wurde.

Die Deutsche Börse hatte am 19. Januar angekündigt, dass Linde am 27. Februar aus dem Dax ausscheidet und zehn Tage vorher der Nachfolger verkündet wird. Linde will künftig nur noch an der Wall Street notieren. Damit verliert der Dax sein wertvollstes Börsenmitglied.

Nachrücken wird dasjenige Unternehmen außerhalb des Dax, das den höchsten Börsenwert der frei gehandelten Aktien im Streubesitz erreicht. Auf der entsprechenden Rangliste ist das die Commerzbank. Dennoch drohte ihr Dax-Aufstieg zu scheitern.

