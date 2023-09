Der neue Monat ist bei Anlegern berüchtigt. Doch häufig boten Kursabstürze hier besondere Einstiegschancen – wie sieben Lehren aus der Dax-Historie zeigen.

Das aktuelle Börsenjahr zeigt auffällige Parallelen zum Jahr 2019. Halten diese an, wäre das eine gute Nachricht. (Foto: dpa) Glaskugel im Handelssaal der Börse Frankfurt

Düsseldorf Der August hat den erwarteten Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt gebracht: Der Leitindex Dax hat den Monat mit einem Minus von gut drei Prozent abgeschlossen, in der Spitze ging es um sechs Prozent abwärts. Aktuell kämpft der Index mit der Marke von 16.000 Punkten.

Die Erwartung vieler Experten ist, dass es noch weiter abwärts geht. Die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA warnte in dieser Woche erneut vor einer möglichen Korrektur. Und tatsächlich steht mit dem September nun ein berüchtigter Börsenmonat an, in dem es schon mehrfach zu Kursabstürzen kam.

Ein Blick auf die gesamte Dax-Historie seit der Auflage des Indexes im Jahr 1988 zeichnet für Anlegerinnen und Anleger aber ein freundlicheres Bild. Fallende Kurse im September sind häufig die letzte Chance im Jahr, noch einmal günstig in den Aktienmarkt einzusteigen, wie eine Handelsblatt-Analyse zeigt. Demnach gibt es sieben Lehren aus der Dax-Historie, die Sie kennen sollten.

