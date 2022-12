Die wirtschaftliche Situation in China gilt aktuell als unberechenbar. Trotzdem empfehlen viele Anlagestrategen, dort an der Börse nach Chancen zu suchen.

Viele Analysten sehen am chinesischen Aktienmarkt 2023 viel Potenzial. Das war 2022 allerdings auch schon so. (Foto: Getty Images) Börsenkurse in Shanghai

Düsseldorf China ist neben der Inflation das Thema, das den Finanzmarkt aktuell am stärksten umtreibt: Nachdem die Regierung ihre strenge Coronapolitik gelockert hat, sind die Infektionszahlen drastisch angestiegen. Analysten gehen daher davon aus, dass sich die zweitgrößte Wirtschaft der Welt frühestens am Ende des ersten Quartals 2023 erholt.

Dass China seine Covidrestriktionen gelockert hat, hat an den Aktienmärkten zunächst eine Rally ausgelöst. Der Hang-Seng-Index der größten Unternehmen an der Börse Hongkong ist seit seinem Jahrestief Ende Oktober um 35 Prozent gestiegen. Der CSI 300, der die Entwicklung an den Festlandbörsen Shanghai und Shenzhen abbildet, stieg im selben Zeitraum um elf Prozent.

Zuletzt bewegten sich allerdings beide Indizes nur noch seitwärts. Das deutet darauf hin, dass Investorinnen und Investoren nach der anfänglichen Euphorie nun darauf warten, ob die Regierung trotz der steigenden Fallzahlen an ihrer Politik festhält, und auf Indizien, wie sich die Wirtschaft entwickelt.

