Die Wirtschaft floriert und der Dollar ist stark wie nie zuvor. Welche Vor- und Nachteile US-Aktien für deutsche Anleger haben und warum man es mit Käufen nicht übertreiben sollte.

Amerika profitiert stark von der Krise. Das merken auch die Anleger: die Wall Street ist im Augenblick der wichtigste Finanzplatz weltweit. (Foto: AP) Wall Street

Frankfurt Raus aus Deutschland – ab nach Übersee! Das ist überspitzt, aber manche Börsianer sehen langfristig an der Wall Street mehr Chancen als am deutschen Aktienmarkt. So glaubt der erfahrene Fondsmanager Jens Ehrhardt: „Bezogen auf die Entwicklung der Aktienindizes und der Währungen wird man sich zunehmend als Deutscher auf eine Kapitalanlage im Ausland, primär den USA, konzentrieren müssen.“

Das ist eine langfristige Idee mit mehreren Argumenten und Annahmen. Zunächst dürfte Amerika als relativ energieautarkes Land seinen Unternehmen auch künftig Energie recht preiswert bieten können. Außerdem bleibt es die Heimat der Technologiekonzerne.

Ein Silicon Valley gibt es nur in Übersee, und die „Techies“ sind der Kern des digitalen Fortschritts. Warnungen vor einer drohenden Deindustrialisierung, wie in Europa und gerade Deutschland, gibt es in den USA nicht.

Bonus der Welt-Leitwährung

