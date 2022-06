Banken Wachsen mit Fintechs: JP-Morgan-Präsident ist trotz Krisenstimmung „sehr bullish“

Daniel Pinto glaubt, dass die US-Notenbank die Zinsen noch stärker anheben muss. Das könnte für Amerikas größte Bank bei Zukäufen im Fintech-Sektor sogar von Vorteil sein.

Der Spitzenmanager sieht in den USA eine Rezession heraufziehen. (Foto: Bernd Roselieb) Daniel Pinto

Frankfurt Nervöse Märkte, einbrechendes M&A-Geschäft: Die Stimmung an der Wall Street ist derzeit so schlecht wie lange nicht mehr. Und doch ist Daniel Pinto, Präsident von Amerikas größter Bank JP Morgan, in einem Bereich „sehr bullish“ – er will das Fintech-Segment der Bank weiter aufbauen.

JP Morgan solle zum führenden Spieler bei Payment-Lösungen und technologiebasierten Finanzdienstleistungen werden, sagte Pinto, der das operative Geschäft der Bank leitet, dem Handelsblatt.

Gerade im Bereich der Zahlungsdienstleistungen „sehen wir riesige Möglichkeiten und investieren dort stark“. Ziel sei es, den Marktanteil in diesem Bereich von sieben auf zehn Prozent auszubauen, kündigte der Manager an.

Die jüngsten Turbulenzen an den Märkten könnten für die Großbank dabei durchaus von Vorteil sein. Denn bei vielen jungen Firmen sind zuletzt die Bewertungen deutlich gesunken.

