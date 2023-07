 Baufinanzierung: Erneuter Absturz bei Immobilien-Krediten

Das Neugeschäft mit privaten Immobilienkrediten fällt auch im Mai um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Immerhin ist das Volumen etwas höher als im April.

Das Neugeschäft in der Baufinanzierung ist im Mai 2023 auf 13,7 Milliarden Euro gesunken. (Foto: IMAGO/Harry Koerber) Neubaugebiet im Westen Erlangens

Frankfurt, München Das Neugeschäft in der Baufinanzierung ist auch im Mai um etwa die Hälfte gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Insgesamt haben die Banken in Deutschland private Immobilienkredite in Höhe von 13,7 Milliarden Euro vergeben, ermittelte das Analysehaus Barkow Consulting unter Berufung auf Bundesbankdaten am Mittwoch.

Das sei das niedrigste Volumen im Mai seit 2005. Schon in den Monaten Januar bis April 2023 schrumpfte das Neugeschäft mit privaten Immobilienkrediten um jeweils etwa die Hälfte gegenüber dem Vorjahresmonat.

Die Baufinanzierung hatte bis Sommer 2022 geboomt. Infolge der Zinswende und deutlich teurerer Baukredite ist das Geschäft zuletzt aber eingebrochen. Auch höhere Materialpreise und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Immobilienpreise sorgen für Zurückhaltung. Außerdem müssen Wohnhäuser oftmals noch energetisch saniert werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen