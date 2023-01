BdB Christian Ossig tritt als Chef des Bankenverbands ab

Der BdB-Hauptgeschäftsführer kehrt nach einem schweren Unfall nicht zurück. Deutsche-Bank-Chef Sewing will Ossigs Nachfolge nun schnellstmöglich regeln.

Gibt sein Amt als Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands zum 31. Januar 2023 auf. (Foto: imago/Reiner Zensen) Christian Ossig

Frankfurt Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) muss sich einen neuen Hauptgeschäftsführer suchen. Amtsinhaber Christian Ossig kehrt nach einem schweren Unfall im Sommer 2022 nicht zur Lobbyorganisation der Privatbanken zurück und legt sein Amt zum 31. Januar nieder.

„Wir im Vorstand bedauern es außerordentlich, dass Christian Ossig den Verband verlässt, und haben zugleich großes Verständnis für seine Entscheidung“, sagte BdB-Präsident und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. „Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.“

Ossig verabschiedete sich am Montag in einem emotionalen Townhall-Meeting von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BdB. „Es war mir eine Ehre und eine große Freude, für die privaten Banken in Deutschland und in Europa sprechen zu dürfen“, sagte der 51-Jährige.

Ossig hat sich von seinem Unfall gesundheitlich inzwischen erholt. Seinen ursprünglichen Plan, zum BdB zurückzukehren, gab er nun jedoch auf, unter anderem wegen des großen Arbeitspensums als Hauptgeschäftsführer. Zuerst hatte das Portal „Finanz-Szene“ darüber berichtet.