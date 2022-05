Immobilienfinanzierer Aareal-Bank-Übernahme: Finanzinvestoren sammeln fast drei Viertel der Aktien ein

Die eingesammelten Anteile liegen deutlich über der Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent. Die Transaktion könnte noch in diesem Jahr vollzogen werden.

Das Unternehmen soll nach der Übernahme von der Börse genommen werden. (Foto: picture alliance/dpa) Aareal Bank in Wiesbaden

Frankfurt Die Finanzinvestoren Advent, Centerbridge und der staatliche kanadische Pensionsfonds CPPIB können womöglich schon dieses Jahr die Aareal Bank übernehmen. Mit ihrem zwei Milliarden Euro schweren Übernahme-Angebot sammelten sie insgesamt 74,62 Prozent der Anteile an dem Wiesbadener Immobilienfinanzierer ein, wie die Investoren am Montag nach Auszählung der Ergebnisse mitteilten.

Sie hatten bereits in der vergangenen Woche erklärt, dass sie mit ihrer Offerte ihr zentrales Annahmeziel erreicht haben. Die Investoren hatten den Vollzug des Angebots an die Bedingung geknüpft, dass sie mindestens 60 Prozent der Aktien der Aareal Bank einsammeln. Die Offerte lief am 24. Mai um Mitternacht aus.

Die Finanzinvestoren haben den Aareal-Aktionären 33 Euro je Aktie geboten. Anteilseignern, die die Offerte noch nicht angenommen haben, wird eine weitere Frist zur Andienung ihrer Anteile vom 31. Mai bis zum 13. Juni um Mitternacht eingeräumt.

Den Vollzug der Übernahme erwarten die Investoren – sofern die Aufsichtsbehörden grünes Licht geben – im vierten Quartal dieses Jahres oder im ersten Jahresviertel 2023. Sie hatten sich verpflichtet, den Wachstumskurs des Geldhauses zu unterstützen.

Die lukrative IT-Tochter Aareon soll für mindestens drei Jahre nicht verkauft werden. Die Finanzinvestoren wollen die Bank nach der Übernahme von der Börse nehmen. Noch im Februar waren die Bieter mit einem ersten Übernahmeversuch gescheitert. Doch mit ihrer erhöhten neuen Offerte konnten sie schließlich auch die Hedgefonds Petrus und Teleios für ihr Vorhaben gewinnen. Diese hatten den ersten Vorstoß noch zu Fall gebracht.