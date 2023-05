Die Chefin der US-Großbank hält das Bankensystem trotz der Turbulenzen um einige Regionalbanken für stabil. Sie sieht noch „ein paar wenige“ Institute, die Probleme bekommen könnten.

Deutschland ist ein wichtiger Markt für die US-Bank, betont die Managerin. (Foto: Bloomberg) Citi-CEO Jane Fraser

Frankfurt, Denver Erst die Silicon Valley Bank (SVB) und die New Yorker Signature Bank, dann die First Republic Bank: Seit Anfang März haben bereits drei US-Regionalbanken Insolvenz anmelden müssen. Und die Branche steht weiter unter Druck. Im Zentrum des Problems stehen die stark gestiegenen Zinsen, die dazu führen, dass die Anleihen und Kredite in den Büchern der Banken deutlich weniger wert sind.

Das Vertrauen in die Finanzinstitute hat stark gelitten. Jane Fraser, Chefin der US-Großbank Citi hält das Bankensystem dennoch für „stabil“. „Es sind sehr viel mehr Banken gesund und sicher“, sagte Fraser im Gespräch mit dem Handelsblatt.

An den Märkten blicken Amerikas Regionalbanken auf eine turbulente Woche zurück. Zu Wochenbeginn gerieten die Titel von Instituten wie etwa Western Alliance oder Pacwest mit in den Abwärtsstrudel, am Freitag legten sie dann eine Erleichterungsrally hin. Dennoch: Auf Jahressicht stehen weiterhin deutliche Kursverluste zu Buche.

