Landesbank BayernLB profitiert vom Goldboom

Ein Rekordgewicht von 85 Tonnen Gold lieferten die Bayern zuletzt an Sparkassen, Banken und Edelmetallhändler. Die zahlreichen Krisen befeuern die Nachfrage weiter.

Rund 90 Prozent ihres Edelmetallumsatzes macht die BayernLB mit Gold. (Foto: dpa) BayernLB

München Die BayernLB wird zunehmend zu einem der bedeutendsten Goldhändler in Deutschland. Ein Rekordgewicht von rund 85 Tonnen Gold hat die Landesbank im vergangenen Jahr aus ihrer Niederlassung in Nürnberg zumeist über Sparkassen an Kunden verkauft. Das sind neun Tonnen mehr als im Jahr 2021.

„Wir sehen im Edelmetallgeschäft weitere Wachstumschancen und wollen den Bereich ausbauen“, sagte Vorstandschef Stephan Winkelmeier am Mittwoch. Die zahlreichen unterschiedlichen Krisen weltweit hatten viele Anleger in sichere Häfen wie Gold getrieben.

Seit dem Jahr 2013 betreibt die Landesbank ein modernes Verteil- und Verwahrzentrum in Nürnberg. Gold und andere Edelmetalle werden dort gehandelt, zudem können Kundinnen und Kunden diese Werte dort auch lagern lassen. Über Jahre wurde in die Sicherheitsausstattung, Infrastruktur und Distribution investiert.

Inzwischen werden aus Nürnberg gut zwei Drittel aller deutschen Sparkassen mit Edelmetallen beliefert. Aber auch Genossenschafts- und Privatbanken ordern dort Münzen und Barren für ihre Kundinnen und Kunden.