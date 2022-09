M&A-Markt Flaute hält an: Schwierige Finanzierung belastet Geschäft mit Fusionen und Übernahmen

Die Zahl der Deals fällt, das Volumen der Transaktionen ebenso – der Abschwung am M&A-Markt hält an. Das hat mehrere Gründe.

Die traditionell stark mit Fremdkapital arbeitenden Private-Equity-Investoren haben derzeit kaum Geld für Unternehmenskäufe. (Foto: Reuters) Skyline von Frankfurt

Frankfurt Der Abschwung im Markt für Fusionen und Übernahmen (M&A) hat sich im dritten Quartal dieses Jahres fortgesetzt. Verwerfungen am Kapitalmarkt, Rezessionsängste und steigende Zinsen haben das Volumen und auch die Zahl der Deals im bisherigen Jahresverlauf deutlich verringert.

Nach Daten des Wirtschaftsdienstes Refinitiv wurden in Deutschland in den ersten neun Monaten nur noch Transaktionen mit einem Volumen von zusammen knapp 98 Milliarden Dollar angekündigt, das waren 44 Prozent weniger als in der Vergleichszeit des Vorjahres. Erstmals seit 2017 wurde damit in den ersten drei Quartalen die Marke von 100 Milliarden Dollar nicht überschritten. Die Zahl der Deals fiel von Januar bis September um 22 Prozent.

Ein wesentlicher Grund für die Flaute war das Fehlen von Bankkrediten zur Finanzierung der Deals. Die traditionell stark mit Fremdkapital arbeitenden Private-Equity-Investoren hatten somit schlicht kein Geld für Unternehmenskäufe.