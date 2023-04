Quartalszahlen Höhere Zinseinnahmen steigern Gewinn der Bank of America – Goldman Sachs leidet unter Flaute im Investmentbanking

Die Bank of America steigert seinen den Aktionären zurechenbaren Gewinn auf 7,66 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei beiden Instituten höher als von Analysten erwartet.

Die US-Bank hat ihre Quartalszahlen vorgelegt. (Foto: AP) Bank of America

New York Die Bank of America hat im ersten Quartal von den Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed profitiert. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um eine Milliarde auf 7,66 Milliarden Dollar, wie die zweitgrößte US-Bank am Dienstag bekanntgab. Das entspricht einem Gewinn je Aktie von 94 Cent, während Analysten nur mit 82 Cent gerechnet hatten.

„Die steigenden Erträge widerspiegeln eine starke Verbesserung der Nettozinserträge gepaart mit einem unseren besten Quartale im Handelsgeschäft,“ sagte Finanzvorstand Alastair Borthwick. Die Nettozinserträge stiegen im Auftaktquartal um 25 Prozent auf 14,4 Milliarden Dollar.

Die Gesamterträge von 26,3 Milliarden Dollar übertrafen die Erwartungen der Analysten, die mit 25,13 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Das Geldhaus legte 931 Millionen Dollar für drohende Kreditausfälle beiseite.

Beim Konkurrenten Goldman Sachs ist der Gewinn im ersten Quartal wegen schwacher Geschäfte im Investmentbanking hingegen gesunken. Er ging im Zeitraum von Januar bis März auf 3,09 Milliarden Dollar zurück von 3,83 Milliarden Dollar vor Jahresfrist, wie die Bank ebenfalls am Dienstag mitteilte. „Die Ereignisse des ersten Quartals wirkten wie ein weiterer Stresstest aus dem realen Leben und zeigten die Resilienz von Goldman Sachs und der großen Finanzinstitute des Landes“, erklärte der Chef von Amerikas führender Investmentbank, David Solomon, im Quartalsbericht. Pro Aktie wurden 8,79 Dollar verdient, etwas mehr als die von Analysten geschätzten 8,10 Dollar, aber weit unter den 10,76 Dollar je Aktie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit der Beratung bei Börsengängen erreichte der Datenanalyse-Firma Dealogic zufolge im ersten Quartal ein Zehn-Jahres-Tief. Das ließ bei Goldman die Erlöse im Investmentbanking um 26 Prozent auf 1,58 Milliarden einbrechen. Die Nettoerträge des Geldhauses sanken im Auftaktquartal binnen Jahresfrist um fünf Prozent auf 12,22 Milliarden Dollar (Vorjahr: 12,93 Milliarden Dollar) und lagen auch unter den Analystenschätzungen von 12,79 Milliarden. Mehr: „Keine Risse im Bankensystem“ – JP Morgan, Citi und Wells Fargo mit Gewinnsprung