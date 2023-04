Quartalszahlen Höhere Zinseinnahmen steigern Gewinn der Bank of America

Das US-Geldhaus steigert seinen den Aktionären zurechenbaren Gewinn auf 7,66 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie liegt damit höher als von Analysten erwartet.

Die US-Bank hat ihre Quartalszahlen vorgelegt. (Foto: AP) Bank of America

New York Die Bank of America hat im ersten Quartal von den Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed profitiert. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahr um eine Milliarde auf 7,66 Milliarden Dollar, wie die zweitgrößte US-Bank am Dienstag bekanntgab. Das entspricht einem Gewinn je Aktie von 94 Cent, während Analysten nur mit 82 Cent gerechnet hatten.

„Die steigenden Erträge widerspiegeln eine starke Verbesserung der Nettozinserträge gepaart mit einem unseren besten Quartale im Handelsgeschäft,“ sagte Finanzvorstand Alastair Borthwick. Die Nettozinserträge stiegen im Auftaktquartal um 25 Prozent auf 14,4 Milliarden Dollar.

Die Gesamterträge von 26,3 Milliarden Dollar übertrafen die Erwartungen der Analysten, die mit 25,13 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Das Geldhaus legte 931 Millionen Dollar für drohende Kreditausfälle beiseite.

