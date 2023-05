Risikokapital Investorenklub hält nachhaltige Investments für krisenfest – aber noch fehlen einheitliche Standards

Die Mitglieder von Better Ventures wollen mit grünen Impact Investments Rendite erzielen. Mitgründerin Tina Dreimann warnt vor Übertreibungen im Markt.

„Ich bin überzeugt, die nächsten 1000 Einhörner werden im weitesten Sinne grüne Tech-Firmen sein.“ (Foto: Better Ventures) Better Ventures-Co-Gründerin Tina Dreimann

Frankfurt Der Markt für Venture-Capital ist mit steigenden Zinsen und dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) unter Druck geraten. Die Bewertungen der Start-ups sinken, die Investments werden rarer, und das Auflegen neuer Fonds für Risikokapital dauert länger.

Allerdings gelte dies offenbar nicht für den Bereich der nachhaltigen Investments, meint Tina Dreimann, Mitgründerin des Investorenklubs Better Ventures. „Starke Start-up-Teams in gefragten Impact-Feldern können sich die Investoren heute beinahe aussuchen, weil fast jeder Geldgeber in Impact investieren will.“

Tatsächlich ist die Nachfrage groß: Der Impact-Investing-Markt in Deutschland habe einen großen Zuwachs an Investoren und Volumina erlebt, bilanzierte die Bundesinitiative Impact Investing in ihrer Marktstudie für 2022.

Branchenbeobachter halten nachhaltige Investments für krisenfest, weil weltweit in den kommenden Jahren mehrere Billionen Dollar zum Erreichen der Klimaziele bereitgestellt werden, beispielsweise im Rahmen des US-amerikanischen Inflation Reduction Act oder des Green Deal der EU.