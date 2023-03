Schweizer Großbank Credit Suisse verschiebt Veröffentlichung des Geschäftsberichts – Aktie bricht ein

Die US-Wertpapieraufsicht hat die Schweizer Bank kurzfristig auf ungeklärte Fragen bei ihrer Rechnungslegung hingewiesen. Das sorgt für weitere Unsicherheit in einer kritischen Zeit.

Der Geschäftsbericht der Schweizer Bank hätte am heutigen Donnerstag veröffentlicht werden sollen. (Foto: Reuters) Credit Suisse

Zürich Die Credit Suisse schiebt die für den heutigen Donnerstag geplante Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022 auf. Die US-Wertpapieraufsicht SEC habe sich am späten Mittwoch mit Fragen an die Schweizer Großbank gewandt, wie Credit Suisse am Donnerstag mitteilte. Dabei gehe es um offene SEC-Kommentare zu im vergangenen Jahr offengelegten Bilanzierungsproblemen für die Geschäftsjahre 2019 und 2020.

Dass große börsennotierte Gesellschaften die Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts verschieben müssen, ist extrem selten. Der Schritt sorgte bei den Investoren für Verunsicherung: Die Aktie brach am Donnerstag um zwischenzeitlich sechs Prozent auf 2,50 Franken ein und handelt damit nahe am Allzeittief.

Der Hintergrund: Im Jahresbericht 2021 hatte die Credit Suisse ihre Aktionäre darüber informiert, dass bei internen Kontrollen Probleme bei der Rechnungslegung aufgefallen sind. Diese betreffen die Bilanzierung von Wertpapierleihegeschäften.