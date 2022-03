Ukraine-Krieg Europäische Banken prüfen Rückzug aus Russland

Erst die italienische Unicredit, nun die österreichische Raiffeisenbank International: Europäische Banken überdenken wegen des Ukrainekriegs zunehmend ihr Engagement in Russland.

Die Bank prüft nun alle strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank Russland. (Foto: Reuters) Raiffeisen Bank International

Frankfurt Der Ukrainekrieg veranlasst europäische Banken, ihre Aktivitäten in Russland zu überdenken. Die Raiffeisenbank International (RBI) prüfe alle strategischen Optionen für die Zukunft der Raiffeisenbank Russland bis hin zu einem „sorgfältig gesteuerten Ausstieg“ aus der Raiffeisenbank in Russland, teilte RBI-Chef Johann Strobl am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Die RBI und ihre Tochterbanken agierten weiterhin in Übereinstimmung mit den lokalen und internationalen Sanktionsgesetzen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Damit ist die RBI nicht die einzige Bank, die inzwischen ihren Rückzug aus Russland prüft: Auch Italiens zweitgrößte Bank Unicredit unterziehe ihre Geschäfte dort einer dringenden Überprüfung, sagte Bankchef Andrea Orcel am Dienstag auf einer Finanzkonferenz. „Wir erwägen einen Austritt, aber wir müssen natürlich die Komplexität und die Folgen dessen, was wir dort tun, abgleichen“, sagte Orcel. Die Entscheidung sei schwierig und könne einige Zeit in Anspruch nehmen.