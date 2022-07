US-Großbank Gewinne von Goldman Sachs und Bank of America brechen ein

Das Handelsgeschäft ist im zweiten Quartal überraschend stark gewesen. Die Schwächen im Investmentbanking konnte es jedoch nicht kompensieren.

Höhere Erträge, aber noch höhere Kosten. (Foto: Reuters) Bank of America

Denver Im vergangenen Jahr musste Goldman-Sachs-Chef David Solomon immer wieder zum Thema Banker-Burn-out Stellung nehmen. Der Boom bei Börsengängen und Fusionen und Übernahmen führte gerade bei jungen Mitarbeitern zu Überlastung, über die sie sich öffentlich beschwert haben.

Nun jedoch zeigt sich ein anderes Extrem: Die Erträge aus dem Investmentbanking sind um 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, wie das Institut am Montag mitteilte. Das Geschäft mit Aktienemissionen brach sogar um 89 Prozent ein. Ähnlich sieht die Lage bei der Bank of America aus, die am Montag ebenfalls ihre Quartalsergebnisse vorlegte.

Es ist ein Mix aus schlechten Nachrichten, der die Stimmung an der Wall Street verhagelt. Der Krieg in der Ukraine, die rapide steigende Inflation, gepaart mit Rezessionssorgen in den USA und Europa, sowie die anhaltenden Engpässe bei den Lieferketten haben Kunden verschreckt. Fusionen und Übernahmen werden, wenn möglich, verschoben. Der Markt für Börsengänge ist praktisch zum Erliegen gekommen.