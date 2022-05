Versicherer Hedgefonds-Debakel kostet Allianz fast sechs Milliarden Euro

München Die Allianz ist bei der Aufarbeitung ihres Hedgefonds-Debakels in den USA einen weiteren Schritt vorangekommen. Der Münchener Versicherer meldete am Mittwoch vor Börsenstart eine weitere Rückstellung in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die für das erste Quartal gebucht wird. Diese wird den Quartalsüberschuss für das erste Quartal mit 1,6 Milliarden Euro belasten.

Der Überschuss liegt damit bei nur noch 600 Millionen Euro, das operative Ergebnis beträgt 3,2 Milliarden Euro. Analysten hatten im Vorfeld mit einem Mittelwert von knapp über drei Milliarden Euro gerechnet. Bei der Allianz geht man davon aus, dass mit der weiteren Rückstellung eine realistische Einschätzung des verbleibenden finanziellen Risikos für Entschädigungszahlungen an Investoren sowie für einen möglichen Abschluss der behördlichen Ermittlungen geschaffen wurde.

Seit rund zwei Jahren kämpft die Allianz mit Klagen von amerikanischen Großinvestoren wegen hoher Verluste durch sogenannte Structured-Alpha-Fonds der Tochter AGI zu Beginn der Coronakrise im März 2020. Die hochspekulativen Anlageprodukte hatten damals ein Volumen von rund 15 Milliarden Dollar. Besonders verlustreiche Fonds wurden zu dieser Zeit sogar liquidiert.

Mitte Februar dieses Jahres hatte der Konzern eine Rückstellung in Höhe von 3,7 Milliarden Euro gebildet. Dadurch hat sich der Jahresüberschuss für das abgelaufene Jahr um 2,8 Milliarden Euro vermindert. Schon da hieß es, dass es dabei wohl nicht bleiben dürfte. Mit der neuerlichen Rückstellungen von 1,9 Milliarden steigt die Gesamtsumme auf 5,6 Milliarden Euro.

Bei der Hauptversammlung in der vergangenen Woche zeichnete sich Bewegung in dem Fall ab. Konzernchef Oliver Bäte sprach von einer zügigen und abschließenden Einigung zu den Klagen und Ermittlungen, die er in Kürze erwarte. Seine Vorstandskollegin Renate Wagner wurde noch konkreter.

Es sind immer noch Klagen von Investoren offen

Nach ihren Worten wurde im Februar eine Einigung mit Investoren erzielt, wofür etwa 3,5 Milliarden Dollar an Entschädigungen gezahlt wurden. In den Wochen danach wurde zudem rund eine weitere Milliarde Dollar an Kläger geleistet. Allerdings sind damit noch immer Klagen von Investoren offen.

Schon da war klar, dass die ursprünglich aufgerufenen 3,7 Milliarden Euro an Rückstellungen nicht ausreichen würden. Investoren hatten schon im vergangenen Jahr mit möglichen Schadenzahlungen von sechs Milliarden Dollar gerechnet. Analysten wie Werner Schirmer von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zogen dabei Vergleichszahlen aus bereits abgeschlossenen Entschädigungsleistungen heran.

So hatte mit dem Lehrerpensionsfonds aus Arkansas (ATRS) ein besonders prominenter Kläger bei einem Vergleich mit der Allianz 643 Millionen Dollar und damit 83 Prozent seiner Forderungen erhalten.

Der ATRS hatte als einer der größten Investoren in die Structured-Alpha-Fonds Anfang des Jahres 2020 und damit unmittelbar vor Ausbruch der Pandemie 1,62 Milliarden Dollar von seinem gesamten Fondsvermögen von 18,3 Milliarden Dollar in drei Structured-Alpha-Fonds investiert. Laut dem Branchendienst „Institutional Investor“ hätten die Verluste gut fünf Prozent des Fondsvermögens vernichtet. Weitere prominente Kläger waren die Versorgungseinrichtungen des Milwaukee Employers Retires System (CMERS), der Gewerkschaft Teamster und der New Yorker Metro.

Präzedenzfall für weitere Klagen

Das Vorgehen beim Lehrerpensionsfonds aus Arkansas galt stets als maßgeblich für die weiteren Verfahren. Sogenannte Präzedenzfälle geben in der US-Justiz häufig die Richtung vor, an die sich weitere Kläger anschließen können. Insgesamt stand eine Einigung mit rund 25 Klägern aus, deren Investment in die hochspekulativen Fonds aber meist kleiner war als beim Lehrerpensionsfonds aus Arkansas.

Die Kläger warfen der Allianz vor, bei der zeitweiligen Panik, die während der Marktverwerfungen zu Beginn der Coronakrise geherrscht habe, von ihrer vertraglich vereinbarten Strategie abgewichen zu sein. Dadurch sei der Schaden noch größer ausgefallen.

Die Structured-Alpha-Fonds, die nur an amerikanische Großanleger vertrieben wurden, versprachen laut der US-Kanzlei Bernstein, Litowitz, Berger & Grossman (BLBG) stabile Erträge und Schutz, auch während Marktschwankungen. Die Untersuchungen der Kanzlei, die mehrere Kläger vertritt, kamen jedoch zu der Erkenntnis, dass die Fondsmanager der Allianz-Tochter AGI diese Strategie nicht eingehalten hätten.

Zudem hätte das Management der Structured-Alpha-Fonds die Warnungen ihres hauseigenen Chefökonomen Mohamed El-Erian ignoriert. Der hatte Anfang Februar 2020 bereits gesagt, dass die aufziehende Pandemie substanzielle Markteinflüsse haben dürfte. Laut den BLBG-Anwälten machte das Fondsmanagement jedoch das Gegenteil. Es verfolgte die Strategie, auf sinkende Volatilitäten und auf steigende Aktienkurse zu setzen. Als das Gegenteil eintraf, erzielten die Fonds massive Verluste.

Einigung mit US-Behörden steht noch aus

Nach Einschätzung der Allianz soll mit der auf insgesamt 5,6 Milliarden Euro angehobenen Rückstellung eine realistische Einschätzung für den Gesamtschaden aus Entschädigungen und Strafen geschaffen worden sein. Ein besonderes Augenmerk der Investoren galt zuletzt noch den Ermittlungen der US-Behörden um mögliche Strafzahlungen.

Sowohl die Börsenaufsicht SEC als auch das amerikanische Justizministerium setzen sich seit dem Sommer vergangenen Jahres intensiv mit den Vorfällen bei den hochspekulativen Fonds auseinander. Dabei geht es auch um den Vorwurf einer möglichen Manipulation des Volatilitätsindexes VIX, der für die Wertermittlung der Fonds eine zentrale Rolle spielte. Die Allianz will hierzu eine zeitnahe Beendigung der behördlichen Verfahren erreichen, sowohl mit dem Justizministerium als auch mit der Börsenaufsicht SEC. Sobald es eine Einigung gibt, sollen die Anleger darüber informiert werden.

Am Aktienmarkt litt die Allianz-Aktie seit Monaten unter der Unsicherheit wegen der möglichen Belastungen aus dem Hedgefonds-Debakel in den USA. Am Mittwoch eröffnete sie mit einem Plus von 2,5 Prozent bei 198,50 Euro. Nicht betroffen von der neuerlichen Rückstellung soll die Dividendenpolitik der Allianz sein. Hier plant der Konzern weiter eine regelmäßige Ausschüttung von 50 Prozent des Jahresüberschusses sowie mindestens eine Steigerung um fünf Prozent gegenüber der Vorjahresdividende.

Erst in der vergangenen Woche berichteten Analysten der Privatbank Berenberg von ihren Gesprächen mit großen US-Investoren in New York und Boston. Die agierten bei der Allianz zuletzt vorsichtig, bis mehr Klarheit rund um die Probleme bei den Structured-Alpha-Fonds erkennbar ist. In den kommenden Tagen dürfte sich nun zeigen, ob sie mit dem ausgehandelten Ergebnis zufrieden sind.

