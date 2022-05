Interview Fondsmanager Werning: „Es sind dunkle Wolken am Allianz-Himmel aufgezogen“

Der Experte von Union Investment findet deutliche Worte zum Umgang des Versicherers mit Problemen in den USA und der aufkommenden Personaldiskussion.

„Es hat Vertrauen am Kapitalmarkt gekostet, dass die Allianz das Debakel um Structured Alpha erst kleingeredet hat und dann zurückrudern musste.“ (Foto: Union Investment) Janne Werning

München Die Frankfurter Fondsgesellschaft Union Investment gehört seit vielen Jahren zu den Topinvestoren der Allianz. Fondsmanager Janne Werning wird bei der digitalen Hauptversammlung am Mittwoch mit einem Redebeitrag zugeschaltet sein. Im Gespräch mit dem Handelsblatt findet er bereits vorab deutliche Worte.

Herr Werning, was wird beim Aktionärstreffen der Allianz dominieren, die Freude über eine Rekorddividende oder der Frust über Milliardenschäden durch Hedgefonds in den USA?

Die Rekorddividende ist der Lohn dafür, dass das operative Geschäft bei der Allianz seit Jahren gut läuft. Aber es sind nun leider dunkle Wolken am Allianz-Himmel aufgezogen, die wieder einmal aus den USA kommen und die Freude trüben. Die Probleme und der Ärger beim Firemans Fund, der inzwischen Teil der Industrieversicherungssparte AGCS ist, und bei Pimco sind zwar inzwischen vergessen. Dafür sorgt jetzt aber AGI für Verdruss.