Kommentar Die Allianz und ihr US-Problem: Bitte greifen Sie durch, Herr Bäte!

Finanziell kann sich die Allianz ihr Hedgefonds-Debakel leisten. Trotzdem ist es in vielerlei Hinsicht ein herber Rückschlag für den erfolgsverwöhnten Konzern.

Der konzerneigene Vermögensverwalter hat in den USA viel Geld von Profi-Anlegern versenkt. (Foto: dpa) Oliver Bäte

Frankfurt Wenn die Allianz die Deutsche Bank wäre, dann hätte sie jetzt vermutlich ein riesengroßes Problem. Fast sechs Milliarden Euro kostet das Hedgefonds-Debakel in den USA, Stand heute. Es könnte der teuerste Skandal in der Konzerngeschichte werden. Die Summe muss man sich erst einmal leisten können.

Die gute Nachricht ist: Die Allianz kann es sich leisten. Operativ strotzt Europas größter Versicherer nur so vor Kraft. Bei der Deutschen Bank, die eine lange Historie an US-Skandalen hat, rissen vergleichbare Beträge stets ein großes Loch in die Bilanz.

Grund zur Freude gibt es in München trotzdem nicht. Die Klagen von amerikanischen Großinvestoren wegen hoher Verluste durch sogenannte Structured-Alpha-Fonds der Tochter Allianz Global Investors zu Beginn der Coronakrise im März 2020 sind eine riesengroße Blamage für den Konzern, der zu den größten Vermögensverwaltern der Welt gehört.