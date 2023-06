Bank of Japan Gegen den Trend: Japans Notenbank hält an ihrer Minuszinspolitik fest

Neuer Chef, alte Politik – die japanische Notenbank ändert ihre Geldpolitik vorerst nicht. Viele Anleger erwarten allerdings noch in diesem Jahr erste Schritte.

Die japanische Notenbank will ihre Geldpolitik überprüfen. (Foto: Reuters) Bank of Japan

Tokio Japans Notenbank hält an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest. Der geldpolitische Ausschuss der Bank of Japan (BoJ) verkündete am Freitag, den Leitzins bei minus 0,1 Prozent zu belassen. Entgegen den Wetten einiger Investoren hält die BoJ zudem an ihrer Zinskurvensteuerung fest, mit der sie die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen (JGBs) in einem Korridor von plus/minus 0,5 Prozent um den Nullpunkt schwanken lassen will.

Damit grenzt sich die Notenbank auch in der zweiten Zinsentscheidung unter ihrem neuen Chef Kazuo Ueda vom Vorgehen anderer Zentralbanken ab, die im Kampf gegen die Inflation die Zinsen weiter anheben oder das zumindest für die Zukunft ankündigen. Die wachsende Zinsdifferenz zu anderen großen Währungsräumen schlug sich prompt auf den Devisenmärkten nieder. Der Yen verlor gegenüber dem Dollar und vor allem dem Euro an Wert.