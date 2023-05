Banken EZB–Bankenaufsicht fordert stärkere Kontrollen für Wackelkredite

Inflationsdruck und unsichere Aussichten erhöhen das Risiko in der Kreditvergabe. Die Aufsicht der Europäischen Zentralbank ermahnt Geldhäuser, Kunden ausführlich zu prüfen.

Die EZB überwacht 110 Banken im Euro-Raum. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Die EZB-Bankenaufsicht ruft zu stärkeren Kontrollen von Wackelkrediten auf. In dem derzeitigen durch Inflationsdruck, steigenden Zinsen und unsicheren Aussichten gekennzeichneten Umfeld müssten Banken ihre Arbeitsweisen auf einen möglichen Anstieg von unsicheren Krediten und Refinanzierungsrisiken vorbereiten, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Newsletter.

Unter anderem müssten Geldhäuser besser bei der Identifizierung von Kunden mit Finanzproblemen werden. Die EZB überwacht 110 Banken im Euro-Raum.

Banken könnten nur dann Kunden mit finanziellen Schwierigkeiten erkennen, wenn sie alle Änderungs– oder Refinanzierungsanträge auf Anzeichen einer finanzellen Schieflage prüften, erklärten die Aufseher. Eine solche Analyse müsse konsistent und proaktiv erfolgen basierend auf klaren Kriterien und einem Frühwarnsystem.

EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria hatte unlängst angemerkt, die EZB sehe erste Anzeichen dafür, dass Kredite mit Verzögerung zurückgezahlt würden. Auch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte kürzlich gewarnt: „Wir erwarten keine Welle notleidender Kredite, aber jetzt ist nicht die Zeit für Selbstgefälligkeit.“

Die Kombination aus einer sich abschwächenden Konjunktur und Zinserhöhungen werde zu einem Anstieg der Finanzierungskosten für Banken führen und möglicherweise zu mehr notleidenden Krediten.