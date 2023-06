Geldpolitik Bundesbank-Präsident Nagel: Müssen Zinsen nach dem Sommer womöglich weiter erhöhen

EZB-Chefin Christine Lagarde hat für Juli bereits einen weiteren Zinsschritt in Aussicht gestellt. Dieser dürfte laut Nagel aber wohl nicht genügen.

Der Bundesbank-Präsident fordert einen entschlossenes Handeln bei der Inflationsbekämpfung. (Foto: dpa) Joachim Nagel

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) ist aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel bei der Inflationsbekämpfung noch nicht am Ziel. Die Notenbank müsse nach der Sommerpause womöglich die Zinsen weiter anheben, sagte Nagel am Freitag in einer Rede auf einer Veranstaltung der Group of Thirty in Berlin laut Redetext. „So wie ich das sehe haben wir immer noch eine Wegstrecke zu gehen.“

Die EZB hatte am Donnerstag die achte Zinserhöhung in Folge beschlossen und für den Juli bereits die nächste Anhebung in Aussicht gestellt. Nach der Sommerpause kommen die Währungshüter am 14. September wieder zusammen, um eine Zinsentscheidung zu treffen.

Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde hoben auf ihrer geldpolitischen Sitzung am Donnerstag die Zinsen wie schon im Mai um 0,25 Prozentpunkte an. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit künftig bei 3,50 Prozent – das höchste Niveau seit 22 Jahren. „Sobald wir den Höchststand erreicht haben, werden wir dort bleiben, bis wir sicher sind, dass die Inflation sicher und rechtzeitig auf unser Zwei-Prozent-Ziel zurückkehrt", sagte Nagel mit Blick auf Zinserhöhungen. Zudem müsse die Zinspolitik flankiert werden mit einem Abbau der Notenbankbilanz. Bei einem Wert von zwei Prozent sieht die Notenbank mittelfristig Preisstabilität. Die Inflation im Euro-Raum war im Mai mit 6,1 Prozent mehr als dreimal so hoch.