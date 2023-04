Vor der Ratssitzung kommende Woche sprechen sich führende Notenbankvertreter für eine erneute Straffung der Geldpolitik aus. Auch ein Zinsschritt von einem halben Prozentpunkt ist „nicht vom Tisch“.

Im März hatte die EZB die Zinsen um einen halben Prozentpunkt angehoben. (Foto: IMAGO/Jochen Tack) Passanten vor der EZB-Zentrale in Frankfurt am Main

Frankfurt Führende EZB-Vertreter haben vor der nächsten Sitzung in der kommenden Woche eine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt. „Für unsere nächste Ratssitzung am 4. Mai deuten die aktuellen Daten darauf hin, dass wir die Zinsen wieder anheben sollten“, sagte der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, in einem Interview mit der französischen Tageszeitung „Le Monde“. Es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt, um mit den Erhöhungen aufzuhören.

Auch andere EZB-Vertreter äußerten sich ähnlich. Offen ist aber, ob die Notenbank die Zinsen um einen viertel oder um einen halben Prozentpunkt anhebt. Viele Experten gehen von einer Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt aus. Isabel Schnabel, die wie Lane dem Führungsgremium der EZB angehört, betonte am Montag in einem Interview mit dem Magazin „Politico“ aber, dass auch eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt „nicht vom Tisch“ sei. Die Höhe weiterer Zinsschritte werde von den eingehenden Daten abhängen.

