EZB-Zinserhöhung Immobilienbranche rechnet mit teureren Finanzierungen

Der Verband erwartet, dass durch die Zinserhöhung vor allem ältere Gebäude unter Druck geraten. Bis zum Jahresende werden zehnjährige Festzinsen um etwa 3,5 Prozent vorausgesagt.

Nach der angekündigten Leitzinserhöhung der EZB am Donnerstag, rechnet die Immobilienbranche mit weiter steigenden Bauzinsen. (Foto: dpa) Neubauwohnungen in München

Frankfurt / Berlin Die Immobilienbranche in Deutschland erwartet wegen der kräftigen Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank teurere Finanzierungen für Käufer. „In der Folge werden jetzt wohl Zinsen für Immobilienkredite weiter steigen und den Druck auf den Wohnimmobilienmarkt erneut erhöhen“, sagte Oliver Wittke, Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilien-Ausschusses (ZIA), am Donnerstag in Berlin. Auch für den Markt der Gewerbeimmobilien werde es durch die Leitzinsanhebung „noch einmal schwieriger“.

Der Verband, der rund 30 Immobilienverbände und 37 000 Unternehmen der Branche vertritt, verwies auf führende Fonds- und Maklerfirmen, die erwarten, dass durch die gestiegenen Finanzierungskosten vor allem Werte älterer und weniger nachhaltiger Gebäude unter Druck geraten. Diesen Prognosen zufolge wären Wertverluste von 10 bis 15 Prozent oder sogar mehr zu erwarten, so der ZIA. „Damit könnten die Zeiten großer Transaktionsvolumina zu Ende gehen“, sagte Wittke.

