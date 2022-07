Immobilien Caner wettert in erstem Auftritt als Aggregate-Chef gegen Kritik

Der neue Vorstandschef stellt einen Börsengang der Immobilienfirma in Aussicht. Der Bericht eines Leerverkäufers zu Betrug bei Aggregate bestehe nur aus Gerüchten.

Steht laut eigenen Angaben gern „in schwierigen Zeiten an der Front“. (Foto: BLOOMBERG NEWS) Cevdet Caner

Berlin Cevdet Caner verwahrte sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als Chef von Aggregate Holdings SA gegen Kritiker und Leerverkäufer. Seine neue Position gebe ihm die Chance, Werte zu schaffen, erklärte der in der deutschen Immobilienbranche engagierte österreichische Geschäftsmann.

Zu den vorstellbaren Optionen gehört laut Caner ein Börsengang der Immobilienfirma, an der er gerade erst 20 Prozent erworben hat und deren Vorstandschef nun ist. „In schwierigen Zeiten an der Front zu sein, den Helm aufsetzen und zu kämpfen, das macht mir Spaß“, so Caner bei der Präsentation einer weitläufigen Berliner Baustelle.

