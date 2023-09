Immobilien Das Angebot sanierter Wohnungen sinkt – mit fatalen Folgen

Düsseldorf An diesem Freitag wird der Bundestag aller Voraussicht nach über das lange umkämpfte Gebäudeenergiegesetz abstimmen. Für den Fall, dass eine alte Heizung gegen eine neue ausgetauscht werden muss, sollen nun Anlagen Priorität haben, die regenerative Energiequellen nutzen.

Mindestens so wichtig wie die Wärmewende ist mit Blick auf den Klimaschutz aber die Aufgabe, Gebäude energetisch so fit zu machen, dass sie möglichst wenig Heizenergie benötigen. Eine neue Studie zeigt, dass das Sanieren in Deutschland dramatisch ins Stocken gerät. Wir zeigen die Auswirkungen und nennen die wichtigsten Gründe.

Die Experten von Immoscout24 haben untersucht, ob sich die Effizienzklasse von Häusern und Wohnungen, die bereits zum wiederholten Mal auf der Immobilienplattform zur Miete oder zum Kauf angeboten wurden, im Verlauf der Zeit verbessert hat. Das Ergebnis: Im ersten Quartal 2019 erreichte die Zahl der mehrfach inserierten und inzwischen sanierten Wohnimmobilien ihren vorläufigen Höhepunkt. Danach ging es – mit einer kurzen Ausnahme im Herbst 2022 – deutlich bergab: bis zum Jahreswechsel 2021/22 um fast 30 Prozent.

Der Rückgang hatte vor allem einen Grund, sagen die Analysten. Die vorübergehende Aussetzung der KfW-Förderung für energetische Sanierungen bremste Anfang 2022 jäh die Investitionsbereitschaft von Eigentümern. Aufgrund einer Antragsflut und fehlender Finanzmittel mussten die Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren der Förderbank damals abrupt gestoppt werden. Als wieder Fördermittel flossen, stieg auch das Angebot sanierter Objekte auf der Plattform wieder.

Von Dauer war dies nicht. Im zweiten Quartal 2023 lag deren Zahl immer noch um gut ein Fünftel unter dem Wert vom Jahresanfang 2019. „Wir beobachten aktuell bei der Sanierung von Immobilien noch eine Zurückhaltung“, sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von Immoscout24. Neben der KfW-Fördermittelunterbrechung habe zuletzt die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz große Verunsicherung verursacht.

„Hinzu kommen die angeschlagene Bauwirtschaft, die hohen Materialpreise und die gestiegenen Zinsen, die die Kosten zusätzlich in die Höhe treiben“, ist Crockford überzeugt. „Die aktuelle Debatte über eine stärkere Regulierung der Mieten führt vermutlich zu weiterer Zurückhaltung bei Investitionen“, befürchtet sie.

Hoher Sanierungsstau in Deutschland

Eine schlechte Nachricht: Der Sanierungsbedarf in Deutschland ist immens. 42 Prozent der bei Immoscout24 aktuell angebotenen Wohnungen und Häuser fallen in eine Energieeffizienzklasse, die unterhalb der noch als vergleichsweise akzeptablen Marke D liegt. Das heißt: Um im Winter angenehm temperiert zu werden, werden in solchen schlecht isolierten Häusern mindestens 130 Kilowattstunden (kWh) Heizenergie pro Quadratmeter und Jahr benötigt. Das entspricht etwa 13 Litern Öl oder 13 Kubikmetern Erdgas. Wer in einem Haus der schlechtesten Effizienzklasse H lebt, braucht sogar etwa das Doppelte an Energie, um die Wohnräume zu heizen.

Das ist schlecht für die Klimabilanz – und geht ins Geld: Bei den aktuellen Energiepreisen lägen die jährlichen Heizkosten für eine 100 Quadratmeter große Wohnung der Effizienzklasse E zwischen 1300 und 1600 Euro. In einem unsanierten Einfamilienhaus – etwa aus den 1950er- oder 1960er-Jahren – der Energieeffizienzklasse H wären es bei derselben Größe mindestens 2500 Euro, nicht selten aber auch deutlich mehr.

Und hohe Heizkosten sind nicht der einzige Grund, warum Eigentümer älterer Häuser und Wohnungen eigentlich möglichst rasch einen Sanierungsexperten oder eine Architektin zurate ziehen sollten. Auch verschärfte EU-Vorgaben mahnen zur Eile.

So sollen Wohngebäude dem mehrheitlichen Wunsch der EU-Parlamentarier zufolge bis 2030 mindestens Klasse E und bis 2033 Klasse D erreichen. Die Auswertung der Immoscout24-Daten zeigt dabei: Wer sich entschließt zu sanieren, hat die neuen Standards bereits im Blick. So wurden 73 Prozent der Immobilien, die auf dem Portal zunächst mit Energieeffizienzklasse E inseriert waren, so saniert, dass sie nun Klasse D erreichen. Gebäude der Klasse F sind zu 63 Prozent auf Klasse-D-Standard saniert worden, solche der schlechtesten Klasse H zu 42 Prozent.

Überraschend: Sanierungen von H zu A oder B machen immerhin 32 Prozent aus – ein vergleichsweise hoher Anteil. Grund dafür sei, vermuten die Analysten, dass Immobilien der Klasse H meist in so einem schlechten Zustand sind, dass Abriss und Neubau wirtschaftlicher sind als eine Sanierung.

Tatsächlich trifft das jähe Ende des Immobilienbooms besonders Gebäude mit schlechter Energiebilanz. Zwar sinken insgesamt die Immobilienpreise, doch sind die Preisabschläge für unsanierte Altbauten zumeist höher als für energieeffiziente Häuser und Wohnungen, wie eine Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) im Auftrag der Postbank zeigt. Untersucht wurden Angebote für Eigentumswohnungen in den 400 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten. Das Ergebnis: Bei Eigentumswohnungen ist der Sanierungsbedarf noch einmal deutlich höher als bei Wohngebäuden insgesamt.

Zwei Drittel der Eigentumswohnungen müssen saniert werden

Nur etwa jede dritte Eigentumswohnung, die 2022 zum Kauf angeboten wurde, entspricht der geplanten neuen EU-Vorgabe, ergab die HWWI-Auswertung.

Dabei ist die Lage regional sehr ungleich verteilt. In Wuppertal, Gelsenkirchen und Heilbronn ist der Sanierungsbedarf besonders hoch: Etwa drei von vier angebotenen Wohnungen werden dort zu den Energieklassen E bis H gezählt.

Ganz anders die Situation in vielen Regionen Ostdeutschlands und Bayerns. Ganz oben auf der Liste der Top Ten steht die Stadt Suhl in Thüringen. 2022 entsprachen dort mehr als 60 Prozent der angebotenen Wohnungen mindestens der Klasse D. Mehr als 50 Prozent betrug der Anteil auch in Dessau-Roßau, Gera und dem Landkreis Roth in Bayern.

Auch in den sieben größten deutschen Städten liegt die Quote energetisch gut sanierter Eigentumswohnungen bei 33 Prozent. Wie viel mehr Käufer für solche Objekte zahlen müssen, ist indes sehr unterschiedlich. In Frankfurt am Main etwa beträgt die Differenz zwischen Angeboten mit und ohne Sanierungspflicht bis 2033 durchschnittlich 1510 Euro, ein hoher Wert. Sanierte Objekte werden dort zu Quadratmeterpreisen von 7633 Euro angeboten, unsanierte für 6124 Euro. Am geringsten ist der Abstand mit 645 Euro (5769 Euro zu 5124 Euro) in Stuttgart.

Bei höheren Preisdifferenzen könnte sich der Kauf unsanierter Objekte also durchaus lohnen, sagt Manuel Beermann, verantwortlich für das Immobiliengeschäft der Postbank. Dies allerdings nur, „wenn die Lage der Immobilie dies rechtfertigt“.

