Immobilien Preise für Wohnimmobilien fallen so stark wie seit 23 Jahren nicht mehr

Der Rückgang der Preise gewinnt im ersten Quartal 2023 an Fahrt, meldet das Statistische Bundesamt. Die steigenden Zinsen machen sich am Immobilienmarkt immer stärker bemerkbar.

Die neu aufgebaute Altstadt von Frankfurt am Main: In den großen Metropolen gingen die Preise zum Jahresstart deutlich zurück. (Foto: imago images/Westend61) Altstadt von Frankfurt

Frankfurt Steigende Zinsen, eine hohe Inflation und Baukosten haben die Preise auf dem deutschen Immobilienmarkt überraschend ins Minus gedrückt. Nach Rückgängen zum Jahresende verbilligten sich im ersten Quartal 2023 Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser so stark wie seit 23 Jahren nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Wohnimmobilien verloren laut Bundesamt im ersten Quartal durchschnittlich um 6,8 Prozent zum Vorjahresquartal an Wert. „Ausschlaggebend für den Rückgang der Kaufpreise dürfte weiterhin eine gesunkene Nachfrage infolge gestiegener Finanzierungskosten und der anhaltend hohen Inflation sein“, glauben die Statistiker. Experten erwarten, dass die Preise in diesem Jahr noch weiter sinken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen