Einer der Befunde: Das Nachfrageverhalten der Mieter ändert sich in Richtung Exklusivität. Das hat vor allem sehr praktische Gründe. Ein Überblick.

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Prioritäten und Wünsche für Wohnungssituationen verändert. (Foto: imago images/Westend61) Arbeiten und Leben in der eigenen Wohnung

Berlin Das Wohnen der Zukunft verändert sich schon heute. Denn immer mehr Menschen arbeiten nach der Coronavirus-Pandemie von zu Hause aus. Für die Mehrheit der Beschäftigten ist das kein vorübergehender Trend, sondern eine dauerhafte Entwicklung.

Dies fand die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC bereits 2022 heraus in ihrer Studie „Future Living – Outlook 2022. Wohntrends der Zukunft“.

Ende Januar hat nun der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft (GdW) mit einer ähnlich gelagerten Studie nachgelegt. Der Fach- und Interessenverband der Wohnungswirtschaft wollte für die Untersuchung „Wohntrends 2040“ wissen, wie sich die Einstellungen der Menschen und ihre Erwartungen an das Wohnen in der aktuellen Situation mit auslaufender Pandemie und Krieg in der Ukraine verändert haben.

Einer der Befunde: Das Nachfrageverhalten ändert sich in Richtung Exklusivität. Luxus ist damit nicht gemeint: Exklusiv ist vielmehr etwas, was nicht selbstverständlich ist.

