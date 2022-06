Trendviertel 2022 „Betongold ist gerade in Zeiten hoher Inflation gefragt“ – Der Immobilien-Boom in München

In der bayerischen Landeshauptstadt sind die Immobilienpreise 2021 um mehr als zehn Prozent gestiegen. Besonders das gehobene Segment ist gefragt.

Die teuerste Gegend liegt zwischen Schwabing und Olympiagelände. Im Schnitt waren 23,40 Euro je Quadratmeter Wohnraum zu zahlen. (Foto: Stone/Getty Images) Olympiapark

München Jetzt also auch noch Apple: Seitdem im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass der US-Konzern mehr als eine Milliarde Euro am Standort München in sein „Europäisches Zentrum für Chipdesign“ investieren will, laufen in der bayerischen Landeshauptstadt wilde Diskussionen. Im Kern geht es darum, wie sehr ein geplantes 30.000 Quadratmeter großes Entwicklungszentrum in der Innenstadt und der Zuzug mehrerer Hundert Ingenieure den ohnehin schon lange heiß gelaufenen Immobilienmarkt weiter belasten könnten.

„Hochbezahlte neue Jobs ziehen weitere Preissteigerungen im Wohnungsbau nach sich“, erwartet Stefan Spilker, Geschäftsführer beim Projektentwickler Soravia. Schon jetzt sieht er Parallelen zu San Francisco, wo diejenigen, die sich die rasant gestiegenen Preise nicht mehr leisten können, ins benachbarte Texas auswandern.

