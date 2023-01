Der Börsenkurs des Nivea-Herstellers ist auf einem Dreijahreshoch und zuletzt schneller gewachsen als die Konkurrenz. Dieses Jahr könnte das weitergehen.

Die Aktie des Nivea-Herstellers ist so stark gewachsen wie keine andere im Dax. (Foto: dpa) Produktion bei Beiersdorf

Düsseldorf Die Nivea-Creme aus der blauen Dose mit dem markanten weißen Schriftzug ist bei Verbrauchern besonders beliebt. Die Aktie des Herstellers Beiersdorf ist an der Börse aber ebenfalls stark gefragt: Sie liegt auf einem Dreijahreshoch.

2022 stieg das Papier um 18,6 Prozent und damit so stark wie keine andere Aktie im Dax – der deutsche Leitindex fiel vergangenes Jahr um 12,3 Prozent. Damit hat sich die Beiersdorf-Aktie besser entwickelt als die Papiere von Konkurrenten wie dem Persil-Hersteller Henkel (minus 8,6 Prozent) oder dem Kosmetikriesen L’Oréal (minus 20,0 Prozent).

In Zeiten, in denen Konsumgüterhersteller wegen der Inflation mit einer geringen Nachfrage und gleichzeitig mit hohen Kosten für Fracht, Rohstoffe oder Energie kämpfen, ist das Wachstum beachtlich. Beiersdorf stellt nicht nur Nivea, sondern auch die Luxusmarke La Prairie, Pflaster der Marke Hansaplast oder Tesa-Klebstoffe her. Doch kann das Wachstum so weitergehen? Ist für private Anleger nun ein guter Zeitpunkt einzusteigen?

