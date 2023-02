Chart des Tages Adidas-Aktie stürzt wegen Kanye West ab

Die abrupte Trennung vom Skandal-Rapper hat Einschnitte bei Umsätzen und Gewinnen zufolge – und zwar deutlicher als erwartet.

Mit Produkten aus der Kollektion von Kanye West setzte Adidas in den besten Jahren 1,5 Milliarden Euro um und schrieb hohe Gewinne. (Foto: imago/Eastnews) Yeezy-Schuhe von Adidas

Düsseldorf Die Adidas-Aktie hat die Börsenwoche tief im Minus beendet. Die Titel des Sportartikelherstellers gaben am Freitag um fast elf Prozent nach. Das ist der größte Tagesverlust seit der Anfangszeit der Corona-Pandemie im März 2020.

Die Trennung von dem Skandal-Rapper Kanye West und dessen Modemarke „Yeezy“ drückt Adidas in diesem Jahr erstmals seit 1992 in die roten Zahlen. Der neue Vorstandschef Björn Gulden kündigte einen operativen Verlust von bis zu 700 Millionen Euro an. Allein durch den Wegfall der teuren Sneaker verliert der Dax-Konzern 1,2 Milliarden Euro Umsatz und eine halbe Milliarde Euro Gewinn.

Analysten hatten im Schnitt für 2023 mit einem Milliardengewinn gerechnet. Baader-Helvea-Analyst Volker Bosse schrieb von einer „fürchterlichen“ Prognose. „Der Einschnitt in Umsätze und Gewinne wird viel tiefer sein, als irgendjemand vorausgesehen hat.“

