Chart des Tages Spitzen-Woche für Tesla an der Börse

Die Aktie des Elektroautoherstellers schnellt binnen fünf Tage um 33 Prozent nach oben. Die Anleger reagieren gute Zahlen im vierten Quartal 2022.

Konzernchef Elon Musk hat Preissenkungen in den wichtigen Märkten China, den USA und Deutschland angekündigt. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) Tesla

Düsseldorf Die Aktionäre von Tesla blicken auf die beste Börsenwoche seit Mai 2013 zurück. Die Aktie des Elektroauto-Pioniers gewann in der vergangenen Woche ein Drittel an Wert, den Großteil davon am Donnerstag und Freitag.

Einen Tag zuvor hatte der Marktführer bei E-Autos nach US-Börsenschluss für das vierte Quartal einen um knapp 60 Prozent höheren Nettogewinn ausgewiesen – entsprechend einem Verdienst von 3,7 Milliarden Dollar. Auch der Umsatz legte kräftig zu. Lediglich das selbst gesteckte Ziel, die Auslieferungen im Gesamtjahr um 50 Prozent zu steigern, hatte Tesla verfehlt.

Konzernchef Elon Musk kündigte nun Preissenkungen in wichtigen Märkten wie China, den USA und Deutschland an, um den Absatz anzukurbeln. Mit dem Schlusskurs von 177,90 Dollar notierte die Tesla-Aktie am Freitag dennoch lediglich auf dem Niveau von Anfang Dezember vergangenen Jahres. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt die Aktie 37 Prozent im Minus.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen