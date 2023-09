China Country Garden erhält wohl in letzter Minute Geld für Schuldendienst

Einige Halter eines am Samstag fälligen Bonds haben laut eines Berichts Zinsen erhalten. Zuvor hatte der Immobilienkonzern mit Gläubigern über einen Aufschub verhandelt.

Das Unternehmen steht im Zentrum der chinesischen Immobilienkrise. (Foto: Reuters) Baustelle von Country Garden in Tianjin

Hongkong Der kriselnde chinesische Immobilienkonzern Country Garden hat offenbar in letzter Minute Geld für den Schuldendienst aufgetrieben. Einige Halter einer am Samstag fälligen Anleihe hätten Zinszahlungen erhalten, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag Reuters. Die Nachrichtenagentur konnte das Unternehmen für einen Kommentar zunächst nicht erreichen.

Zuvor hatte Country Garden mit seinen Gläubigern über einen Aufschub für die insgesamt umgerechnet etwa 492 Millionen Euro schwere Zahlung verhandelt. Ursprünglich sollte die Entscheidung bereits am Donnerstag fallen, wurde aber in letzter Minute verschoben, um Anleihe-Haltern „ausreichend Zeit zur Vorbereitung“ der für Freitag geplanten Abstimmung zu geben, wie sich aus Unterlagen ergab, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.

