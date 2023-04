Telekom-Hauptversammlung 2023 So viel Dividende bringt die Telekom-Aktie

Die Deutsche Telekom hat ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Hier erfahren Sie alle Eckdaten zur Telekom-HV 2023.

Wann fand die Deutsche Telekom Hauptversammlung 2023 statt?

Die Hauptversammlung der Deutschen Telekom fand am Mittwoch, den 5. April 2023, statt.

Wie hoch ist die Deutsche Telekom Dividende 2023?

Die Aktionäre der Deutschen Telekom AG haben für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen. Damit steigt die Telekom-Dividende in diesem Jahr um sechs Cent.

Wie hoch war die Deutsche Telekom Dividende 2022?

Die Telekom-Aktionäre hatten auf der Hauptversammlung 2022 für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,64 Euro je Aktie beschlossen.

Wann zahlt die Deutsche Telekom die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 12. April 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden.

Finden Sie hier im Dividendenkalender alle entsprechenden Termine von Unternehmen im DAX, MDAX und SDAX.

Wann notiert die Deutsche-Telekom-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Telekom-Aktie.

Wann musste ich Aktien der Deutschen Telekom gekauft haben, damit ich 2023 Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Dividende der Deutschen Telekom zu erhalten, musste die Telekom-Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2023 gekauft worden sein.

Aktuelles zur Deutschen Telekom:

Die Telekom sorgte zuletzt vor allem durch das Bekanntwerden eines Versorgungspaktes mit dem chinesischen Hersteller Huawei für Kritik. Dabei sollten mögliche Versorgungsengpässe von Huawei-Produkten, die US-Komponenten enthalten, vermieden werden, indem wichtige Ersatzteile bereits in europäischen Lagerstätten eingelagert und verwaltet werden.

Hierbei könnten möglicherweise bestehende US-Sanktionen des chinesischen Unternehmens vorsorglich umgangen worden sein, lautet der Vorwurf. Allen voran der deutsche Verfassungsschutz sieht die engen Verbindungen der Telekom zu Huawei kritisch. Innenministerin Nancy Faeser kündigte an, den Pakt prüfen lassen zu wollen. Die Kooperation wurde bereits im Jahr 2019 geschlossen und löste durch sein Bekanntwerden eine große Debatte aus.

Mehr: Rekord bei Dividenden: Dax-Konzerne werden so viel ausschütten wie noch nie