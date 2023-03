IT-Sicherheit Verfassungsschutz sieht Huawei-Verbindung zu Telekom und Bahn kritisch

Deutsche Telekom und Deutsche Bahn nutzen Technologie des chinesischen Anbieters Huawei. Der deutsche Inlandsgeheimdienst spricht von problematischen Kooperationen.

Verfassungsschützer warnen vor dem Einsatz von Huawei-Komponenten in wichtiger öffentlicher Infrastruktur. (Foto: Reuters) Huawei-Messestand

Berlin Der Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Sinan Selen, hat sich besorgt über die Verbindungen der Deutschen Telekom und der Deutschen Bahn (DB) zum chinesischen Tech-Anbieter Huawei geäußert. „Natürlich haben wir da ein Problem, ein Störgefühl“, sagte Selen am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung zu Spionage, Sabotage und Cyberrisiken für die deutsche Wirtschaft in Berlin. „Ich finde es immer schwierig, wenn man sich bewusst in Abhängigkeiten von einzelnen Unternehmen begibt, bei denen man weiß, dass sie staatlich angeschlossen und eingebunden sind.“

Zuvor hatte sich auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser kritisch geäußert. „Das klingt nicht gut“, sagte die SPD-Politikerin dem Handelsblatt zu der China-Connection der Telekom. Der Bonner Konzern und Huawei hatten 2019 einen Vertrag geschlossen, um „ein potenzielles Versorgungsrisiko in Bezug auf Huawei-Produkte zu verhindern, die Komponenten aus den USA enthalten“, wie das Handelsblatt am Mittwoch enthüllte.