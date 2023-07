 Chart des Tages: China-Hoffnung treibt Ölpreise

Die Ölpreise steigen weiter an. Investoren spekulieren auf groß anlegte Hilfen für die chinesische Wirtschaft. Hinzu kommt noch ein zweiter Effekt.

Öl der Nordseesorte Brent ist innerhalb von vier Wochen um mehr als zehn Prozent gestiegen. (Foto: dpa) Ölplattformen in der Nordsee

Die Ölpreise stehen vor dem vierten Wochengewinn in Folge. Die Nordseesorte Brent verteuert sich am Freitag um bis zu 1,3 Prozent auf 80,69 Dollar je Barrel. Ende Juni lag der Preis noch bei 71,57 Dollar – ein Plus von mehr als zwölf Prozent.

Auslöser für die Kursbewegung waren Spekulationen auf groß angelegte Stützungsmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft. Die dortigen Behörden hatten am Freitag ein neues Bündel an Maßnahmen angekündigt, um die Verkäufe von Autos und Elektronikprodukten anzuheizen. Investoren setzen darauf, dass weitere Maßnahmen folgen könnten, um die schwächelnde Konjunktur Chinas anzukurbeln.

Neben den Hoffnungen auf Wirtschaftsstimuli aus China zeigt sich auch die Verknappung des Angebots: Das Ölkartell Opec plus hat seine Produktion gedrosselt, um die Preise zu stabilisieren.



Dieser Effekt zeigt sich nun stärker, weil mittlerweile auch das Opec-plus-Mitglied Russland laut dem Finanzdienst Bloomberg weniger Öl exportiert. Das Land ist für den Angriffskrieg gegen die Ukraine eigentlich auf Einnahmen angewiesen.

Mehr: Die Opec will wachsen und ihren Einfluss ausweiten