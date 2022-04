Devisen Furcht vor Energiekrise: Euro fällt auf Fünf-Jahres-Tief – Parität zum Dollar rückt näher

Die Währung ist unter die Marke von 1,06 Dollar gerutscht. Wegen des russischen Gas-Lieferstopps gegen Polen und Bulgarien steigt die Sorge vor einer Rezession im Euro-Raum.

Die Gemeinschaftswährung gerät infolge des Ukrainekriegs unter Druck. (Foto: dpa) Zwei-Euro-Münze und Zehn-Euro-Schein

Frankfurt Die Furcht vor einer Energiekrise in Europa lässt den Euro abrutschen. Die Gemeinschaftswährung ist am Mittwoch das erste Mal seit fünf Jahren unter die Marke von 1,06 Dollar gerutscht. Die Gemeinschaftswährung notiert in der Spitze 0,5 schwächer bei 1,0587 Dollar.

Damit rückt die Parität, also das Niveau, wo Euro und Dollar gleich viel wert sind, immer näher. Manche Analysten wie etwa der Chefvolkswirt des Internationalen Bankenverbands IIF, Robin Brooks, rechnen bereits damit, dass der Euro bald sogar unter diese Marke fallen wird. Auch der Dollar-Index, der den Wert der US-Währung gegenüber einem Korb anderer wichtiger Devisen misst, stieg auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren.