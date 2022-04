Devisen Erreicht der Dollar bald die Parität zum Euro?

Wegen des Kriegs in der Ukraine hat sich die Lage am Devisenmarkt grundlegend geändert. Der US-Dollar hat bereits stark aufgewertet. Experten sehen jedoch noch mehr Potenzial.

Die amerikanische Währung hat seit Jahresbeginn deutlich an Wert gewonnen. (Foto: Reuters) US-Dollar

Frankfurt Schon oft haben Experten das Ende der globalen Dominanz des Dollars ausgerufen. So auch jetzt wieder. Die massiven Sanktionen gegen Russland würden dazu führen, dass Länder wie Russland und China Alternativen zur bisherigen Leitwährung entwickeln, heißt es.

Aktuell aber strotzt der US-Dollar nur so vor Stärke. So hat er seit Jahresbeginn um mehr als 4,5 Prozent gegenüber dem Euro aufgewertet. In der vergangenen Woche erreichte er sogar ein Zwei-Jahres-Hoch gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung. Einige Ökonomen rechnen inzwischen damit, dass er bald das Niveau von einem Dollar je Euro erreicht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen