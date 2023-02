Krypto-Entwickler US-Börsenaufsicht wirft Terra-Gründer Betrug vor

Dow Kwon und seine Firma Terraform Labs sind ins Visier der Börsenaufseher geraten. Die SEC will ihn in Zukunft von Krypto-Geschäften ausschließen.

Die US-Börsenaufsicht erhebt schwere Vorwürfe gegen den Terra-Gründer. (Foto: Reuters) SEC

Washington Die US-Börsenaufsicht SEC wirft dem Krypto-Entwickler Dow Kwon und seiner Firma Terraform Labs Betrug von Investoren vor. Das geht aus Dokumenten eines Bundesgerichts im südlichen Distrikt von New York hervor.

Der Beschuldigte habe ein betrügerisches System betrieben, das zu einem Marktverlust von mindestens 40 Milliarden Dollar geführt habe, hieß es weiter in dem Schriftstück. Do Kwon ist der südkoreanische Mitbegründer und Chef von Terraform Labs mit Sitz in Singapur, der Muttergesellschaft der abgestürzten Stablecoin TerraUSD und der Kryptowährung Luna.

