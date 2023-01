Kryptobörse Fast 700 Millionen Dollar von FTX-Gründer Bankman-Fried beschlagnahmt

Die beschlagnahmten Vermögenswerte setzen sich zum größten Teil aus Robinhood-Aktien zusammen. Der Prozess gegen SBF soll im Oktober beginnen.

Der ehemalige FTX-CEO wurde des Betrugs angeklagt. (Foto: Reuters) Sam Bankman-Fried

New York In den USA haben Bundesstaatsanwälte im Januar fast 700 Millionen Dollar an Vermögenswerten des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried beschlagnahmt. Aus einer Gerichtsakte ging am Freitag (Ortszeit) hervor, dass sich dieser Wert größtenteils aus Robinhood-Aktien zusammensetzt. Das US-Justizministerium hatte die Beschlagnahmung der Robinhood-Aktien Anfang des Monats bekanntgegeben und am Freitag eine vollständigere Liste der beschlagnahmten Vermögenswerte vorgelegt.

Darunter befindet sich auch Bargeld bei verschiedenen Banken sowie Vermögenswerte, die bei der Krypto-Börse Binance hinterlegt waren. Die beschlagnahmten Robinhood-Aktien im Wert von etwa 525 Millionen Dollar waren zuvor Gegenstand von Streitigkeiten zwischen Bankman-Fried, FTX und dem bankrotten Krypto-Kreditgeber BlockFi.

Bankman-Fried wird vorgeworfen, Milliarden von Dollar von FTX-Kunden gestohlen zu haben, um die Schulden seines auf Kryptowährungen ausgerichteten Hedgefonds zu begleichen. Nun muss er sich vor einem New Yorker Gericht wegen Betrugs verantworten. Der 30-Jährige plädierte bei einer ersten Anhörung auf „nicht schuldig“. Der Prozess gegen ihn ist für Oktober angesetzt.

